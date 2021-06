Da domani la prenotazione del vaccino per i nati dal 1982 al 1986. Prima dose già al 45% dei baresi

Continua anche la campagna vaccinale dedicata ai maturandi. Nell’Hub Fiera di Bari è in programma oggi la somministrazione per 684 studenti e studentesse

Cominceranno da domani le prenotazioni dedicate alle prime fasce d'età dei trentenni in Puglia per ricevere il vaccino anti Covid. Dal 3 giugno, infatti, secondo le direttive del commissario straordinario per l'emergenza, il generale Figliuolo, in tutta Italia è possibile aprire liberamente le prenotazioni.

In particolare, alle 14 di domani, secondo quanto disposto dalla Regione, potranno accedervi i nati dal 1982 al 1986, prenotandosi sul portale lapugliativaccina.regione. puglia.it, nelle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup e al numero verde 800713931.

Nel territorio Asl Bari, intanto, superate le 10mila dosi somministrate anche nella giornata del 1° giugno. Inoculate 7.435 prime dosi, tra cui circa 5mila Janssen, e 2.782 seconde. Nel complesso è stata garantita la somministrazione di vaccino a 1.766 soggetti vulnerabili per patologia, mentre i medici di Medicina generale hanno provveduto a vaccinare 2.307 assistiti delle categorie prioritarie (con 835 prime dose e 1.472 seconde).

Continua anche la campagna vaccinale dedicata ai maturandi. Nell’Hub Fiera di Bari è in programma oggi la somministrazione per 684 studenti e studentesse degli Istituti Superiori “Salvemini” e “Marconi” di Bari, “De Viti De Marco” di Triggiano e “Fiore” di Modugno. Grazie agli 812.073 vaccini inoculati in tutti i punti di erogazione del territorio, la copertura vaccinale ha raggiunto il 45 per cento della popolazione almeno con una dose.