In Puglia 850mila dosi di vaccino anti-Covid entro giugno: consegnate oggi le prime 210mila di Pfizer

Circa 850mila nuove dosi di vaccino anti-covid saranno consegnate fino al 30 giugno alla Puglia. Nella giornata di oggi, come riporta Ansa citando una comunicazione inviata dalla Protezione civile alle Asl pugliesi, è previsto l'arrivo di 210.600 dosi Pfizer.

Il carico più consistente è atteso il prossimo 23 giugno, quando Pfizer dovrebbe consegnare in totale 241.020 dosi. Nei magazzini pugliesi ci sono attualmente in giacenza 152mila vaccini, di cui 110mila Astrazeneca. Secondo gli ultimi dati resi noti dal Ministero della Salute, con il 94,6% delle dosi ricevute somministrate, la Puglia è quarta in Italia per vaccinazioni.