In Puglia l'88% degli ultraottantenni ha ricevuto già due dosi del vaccino anti Covid. Per gli over70 il dato è al 51%

L'87,99% degli over 80 pugliesi ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid. E' quanto emerge dal monitoraggio giornaliero del Ministero della Salute. In particolare, nella regione, sono state 3.067.535 le dosi usate a fronte delle 3.361.598 consegnate.

Scorrendo le fasce di età, risulta immunizzato con doppia dose il 51,39% di chi ha tra i 70 e i 79 anni. Il 41,54% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto anche la seconda dose come il 29,25% degli under 60 e il 20,94% di chi ha tra i 40 e i 49 anni. Il 14,63% di chi ha tra i 30 e i 39 anni ha completato il ciclo vaccinale come il 10,35% di chi ha tra 20 e 29 anni. L'11,24% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto una sola dose.