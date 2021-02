In Puglia somministrate 212mila dosi di vaccino anti Covid: 15mila agli ultra ottantenni e già 3200 a personale scuola

Inoculato il 70,4 per cento delle 301.515 dosi di siero consegnate alla Regione. E' quanto afferma il Ministero della Salute nel suo report in tempo reale, aggiornato alle 8 di questa mattina

In Puglia è stato somministrato il 70,4 per cento delle 301.515 dosi di vaccino anti covid consegnate alla Regione. E' quanto afferma il Ministero della Salute nel suo report in tempo reale, aggiornato alle 8 di questa mattina.

Delle 212.352 dosi somministrate, 122.360 sono andate a donne, quasi 90mila a uomini, piu' di 154mila dosi a operatori sanitari e socio sanitari, 20.438 a personale non sanitario, 18.543 a ospiti delle Rsa, 15.143 a over 80, 3.207 a personale scolastico e 924 a forze armate.