Verso 1,7 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate in Puglia. Da domani il via per i 50enni

Sono 1.678.555 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 18). Nel dettaglio percentuali di persone vaccinate per fasce di età sono aòl 90,8% per la prima dose degli over 80, l'81% per la prima dose dei sessantenni e il 52% per la prima dose dei 60enni

Ad oggi sono 29.279 (dato aggiornato alle ore 17) le prenotazioni dei 59enni e 58enni attualmente registrate finora sui canali lapugliativaccina. regione.puglia.it, numero verde 800 713931 e FarmaCup. Nella giornata di oggi, 11 maggio, si sono già prenotati in 12.166. Le prime vaccinazioni di questa coorte partono domani e saranno circa 1600 in tutta la regione.

Per quanto riguarda l'Asl Bari ieri sono state superate le 10mila somministrazioni. I centri vaccinali hanno inoculato 6.030 prime dosi e 4.157 seconde, con un contributo cospicuo da parte dei medici dell’assistenza primaria, i quali hanno eseguito 3.799 somministrazioni (1.033 prime, 2.766 seconde) ai propri assistiti over 80 o in condizione di fragilità. Per la giornata di oggi, invece, alle 13, sono state somminsitate 3.102 vaccinazioni (in buona parte richiami). A partire da domani, saranno avviate, inizialmente solo in alcune sedi vaccinali e secondo la disponibilità di vaccini, le sedute di vaccinazione dedicate alla fascia di età 59-50 anni, che si svolgeranno parallelamente al completamento delle fasce prioritarie.

Anche Il Policlinico di Bari continua la campagna di vaccinazione dei pazienti fragili. Oggi sono state effettuate circa 700 somministrazioni. Seconde dosi per i pazienti in cura al centro di neurologia e per le persone Hiv positive. Negli ambulatori del Giovanni XXIII prime dosi per pazienti in trattamento con immunosopressori e soggetti diabetici.