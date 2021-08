Vaccini a sportello per i ragazzi Puglia, Lopalco: "Completare campagna". Gia oltre mille vaccinati under18 in un giorno nel Barese

Intanto sono 5.108.459 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.06 dal Report del Governo nazionale), il 96,8% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.278.787

“In tutta la Puglia i cittadini di età compresa tra i 12 e i 19 anni possono recarsi negli hub e vaccinarsi anche senza prenotazione" e la regione "continua a essere tra le prime regioni italiane per capacità vaccinale e di questo va dato merito ai tantissimi operatori sanitari e della protezione civile al lavoro anche in queste giornate di agosto. La nostra attenzione adesso è rivolta soprattutto ai più giovani per completare la campagna vaccinale in linea con le disposizioni che arrivano dal Commissario per l’emergenza Figliuolo”: ad affermarlo è l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco.



Nel frattempo la campagna della Asl Bari che, a partire da oggi lunedì 16 e per tutto il mese di agosto, avrà un’ulteriore accelerazione grazie alla possibilità offerta ai soggetti di età compresa fra i 12 e i 19 anni di vaccinarsi anche senza prenotazione, “a sportello”. Sono stati 1.047, senza prenotazione o già prenotati, i giovanissimi vaccinati sino alle ore 14 nella prima giornata “open” nei diversi hub attivi, tra la Fiera di Bari (solo qui, preferibilmente, l'accesso “a sportello” avviene nella fascia oraria pomeridiana a partire dalle ore 16) e altri centri del territorio provinciale, in particolare Molfetta, Altamura, Gravina, Capurso, Ruvo, Alberobello e Sammichele, i quali hanno garantito anche la normale programmazione di prime dosi e richiami per le altre fasce d’età. Ad oggi sono 58.475 i ragazzi tra i 12 e 19 anni, pari al 58% dei circa 98mila residenti di questa fascia d'età nella ASL Bari, che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre in 27.598 (28%) hanno già completato il ciclo vaccinale con la doppia dose