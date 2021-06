In Puglia più di 3 milioni e 400mila dosi di vaccino somministrate. Quasi un barese su tre ha completato ciclo

Con 3.420.097 dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale), la Puglia ha finora utilizzato il 92.4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza (pari a 3.701.614).

Per quanto riguarda nello specifico la campagna vaccinale della Asl Bari, nella giornata di sabato sono stati somministrati 9.109 vaccini, di cui 4.974 prime dosi e 4.135 seconde, facendo salire a oltre 1 milione e 33mila il computo delle vaccinazioni anti-Covid eseguite nei centri di Bari e provincia.

Parallelamente, cresce in maniera costante la copertura vaccinale assicurata ai residenti del territorio provinciale: secondo i dati del reportì diffuso dalla Regione, il 67% della popolazione vaccinabile (età pari o superiore a 12 anni) ha ricevuto almeno la prima dose e quasi un barese su tre (32%) che ha completato il ciclo vaccinale. Particolarmente elevata l’adesione alla campagna vaccinale tra i cittadini dai 50 anni in poi: l’88% ha fatto la prima dose, il 50% le ha fatte entrambe. Cifre in progressiva crescita anche tra gli under 50: il 71% dei 40-49enni ha ricevuto una dose di vaccino, così come il 45% dei 30-39enni e il 33% dei 20-29enni. Nell’ultima fascia d’età, tra i 12 e 19 anni, il 20% ha già potuto ricevere una dose di vaccino.