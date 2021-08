Avanza la vaccinazione degli studenti: a Bari un quarto della fascia 12-19 anni ha ricevuto la prima dose

Intanto sono 5.333.884 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 17 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 90.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.879.605)

Intanto nel Barese cresce di un altro punto percentuale in 24 ore la copertura vaccinale tra i giovanissimi della fascia d’età 12-19 anni, passando dal 70 al 71% con la prima dose e dal 37 al 38% con ciclo completo. Numeri ancora più alti nella città di Bari, dove quasi tre ragazzi su quattro (74%) hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e il 42% ha ultimato il percorso di immunizzazione. Nella giornata di ieri sono state oltre 5.700 le vaccinazioni eseguite nei centri vaccinali della ASL Bari. Tra queste, circa 1900 hanno interessato giovani studenti e studentesse tra 12 e 19 anni. Sale così a 21.388, delle quali 11.743 prime dosi, il computo delle vaccinazioni registrate dal 16 agosto scorso in questa fascia d’età grazie all’accelerazione impressa alla campagna, con l’affiancamento della fase “a sportello” a quella tramite prenotazione e poi, la settimana successiva, con l’aggiunta anche della chiamata attiva attraverso le scuole di tutto il territorio. In aumento anche le coperture nelle altre fasce d’età più giovani: 77% con prima dose tra i 20-29enni, 76% per i 30-39enni e 82% tra i 40-49. Dai 50 anni in poi, inoltre, la copertura vaccinale è attestata su livelli medi elevatissimi: 93% con prima dose e 86% con immunizzazione completa, con un picco del 97% (91% a ciclo completo) tra i 70-79enni.