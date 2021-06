Verso le 2,5 milioni di somministrazioni dei vaccini. Domani al via le prenotazioni per i nati dal 1987 al 1991

Per quanto riguarda il territorio dell'Asl Bari, è quasi terminato il primo ciclo di somministrazioni per i maturandi. Oggi in hub Fiera hanno ricevuto la prima dose di vaccino gli studenti degli istituti Majorana, Calamandrei, De Lilla, Cittadella della formazione e Nobel

Sono 2.474.965 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 2.657.035). Da oggi sono iniziate le vaccinazioni degli adolescenti fragili tra 12 e 15 anni di età, tramite le reti ospedaliere e di cura. Domani sabato 5 giugno, invece, dalle 14.00 si aprono le prenotazioni per le classi di età 1987-1991 tramite i canali del sito lapugliativaccina.regione. puglia.it, con le farmacie del sistema FarmaCup e attraverso il n. verde 800713931 (Lun-Sab 8-20)

Per quanto riguarda il territorio dell'Asl Bari, è quasi terminato il primo ciclo di somministrazioni per i maturandi. Oggi in hub Fiera hanno ricevuto la prima dose di vaccino gli studenti degli istituti Majorana, Calamandrei, De Lilla, Cittadella della formazione e Nobe. A poche ore dalla apertura delle prenotazioni per gli under 40 che sono finora 23.585, sono cominciate già oggi in alcuni Hub le vaccinazioni per i piu giovani.

Intanto è già tutto pronto per iniziare domani la campagna di immunizzazione in favore dei ragazzi 12-15 anni fragili in cura presso il centro di epilessia dell’Ospedale San Paolo di Bari e il centro Colli della Neuropsichiatria infantile di Bari. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate nei punti vaccino aziendali 10.446 dosi, di cui 7.124 prime dosi e 3.322 seconde, comprese 1.727 riservate a soggetti vulnerabili per patologia. Soltanto nell’hub Fiera sono state effettuate ieri 1046 somministrazioni e altre 1.987 a cura dei medici di Medicina generale che stanno proseguendo la campagna vaccinale per i soggetti fragili. Finora il 46 per cento della popolazione generale residente in provincia di Bari ha ricevuto almeno una dose di vaccino.