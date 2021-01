Il ritardo di Pfizer sui Vaccini anti-Covid preoccupa i farmacisti pugliesi: "Slittamento delle chiamate per le somministrazioni"

I farmacisti pugliesi sono "preoccupati" per i ritardi delle consegne di vaccini da parte di Pfizer che ha rallentato in modo significativo la campagna vaccinale in Italia, come nel resto d’Europa: “Abbiamo molto apprezzato l’intervento dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e del dottor Vito Montanaro, direttore del Dipartimento promozione salute, per l’inserimento dei farmacisti tra gli operatori sanitari di prima linea in questa campagna vaccinale regionale – commenta il dottor Francesco Fullone, presidente di Federfarma Bari e Puglia – tuttavia i tagli delle consegne di Pfizer hanno inevitabilmente causato uno slittamento della chiamata dei farmacisti al vaccino. E questo ci preoccupa. La richiesta è, quindi, quella che, nei limiti consentiti dagli stock che arrivano, i farmacisti e i collaboratori delle farmacie non perdano la loro legittima priorità”.

La campagna di vaccinazione anti Covid-19 avrà necessità di arrivare al maggior numero di persone nel minor tempo possibile le farmacie potrebbero essere usate anche come luoghi di somministrazione. In particolar modo con i nuovi vaccini in arrivo, più semplici da gestire rispetto a quello di Pfizer, per aumentare il numero di vaccinazioni contro il Covid: “Sfruttate le farmacie – prosegue Fullone - sono un alleato validissimo e presente in modo capillare su tutto il territorio”. E poi aggiunge: “Dobbiamo mettere in campo tutte le forze che abbiamo, che si tratti di allestire spazi momentanei nelle piazze, usare le farmacie o gli spazi culturali come i teatri, se ci sono le condizioni perché ciò avvenga, dovremmo farlo”.