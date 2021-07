Personale scolastico e universitario non ancora vaccinato: in Puglia dal 20 agosto sedute dedicate

La Regione Puglia spiega che "per garantire la massima copertura in vista della riapertura delle scuole a settembre" chi ancora non si è vaccinato del personale della scuola è "invitato a farlo con il sistema di prenotazione o con la manifestazione di interesse presenti su 'La Puglia ti vaccina' entro il 31 luglio"