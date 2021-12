Da lunedì vaccinazioni in 82 scuole pugliesi per i bimbi dai 5 agli 11 anni. Terza dose a Bari: già coperto il 47% dei maggiorenni

Da lunedì in 82 scuole pugliesi si comincerà con la vaccinazione anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. E' quanto ha disposto la Regione Puglia dando così il via alla nuova fase di immunizzazione che coinvolgerà i bambini .Le Asl, le aziende ospedaliere e gli Irccs pubblici sono al lavoro anche per il Vaccine day pediatrico del 16 dicembre, insieme con l’Ufficio scolastico regionale e i pediatri di libera scelta. I calendari sono in continuo aggiornamento e il lavoro dei dipartimenti di prevenzione insieme agli uffici scolastici proseguirà sino al raggiungimento di tutta la platea dei 5-11 anni e al coinvolgimento di tutte le scuole.

Massima priorità sarà data alla vaccinazione dei bambini di 5-11 anni con fragilità: gli ospedali e i centri specialistici di cura, insieme ai pediatri e alle Usca, si occuperanno delle somministrazione a partire dalla mattina del 16 dicembre e provvederanno a contattare direttamente le famiglie. Il vaccino Pfizer pediatrico per la fascia 5-11 anni è in arrivo nelle farmacie ospedaliere il 15 dicembre.

La Regione Puglia, intanto, ha superato la media nazionale con riferimento alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid: sono 723.372. O pugliesi che hanno già ricevuto il richiamo, il 20,3% della platea, contro una media italiana del 19.1% (dato aggiornato alle ore 15.30 di oggi). Proseguono a pieno ritmo le vaccinazioni anticovid in tutta la regione, rispettando i target di inoculazioni previsto dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid.



Nel frattempo 13.584 le somministrazioni eseguite nella giornata di ieri nei centri vaccinali di tutto il territorio barese. Nell’hub Fiera del Levante, in particolare, è stato iniettato un numero notevole di vaccini, ben 1.855. Un contributo importante è arrivato anche dai medici di Medicina generale che in 24 ore hanno effettuato 4.169 vaccinazioni, in ambulatorio e a domicilio. La campagna vaccinale anti-Covid è entrata ormai in una fase di accelerazione, necessaria per rispondere all’esigenza di effettuare i richiami a beneficio della popolazione over 18. Si è passati, infatti, dalle circa 22mila somministrazioni settimanali d’inizio novembre alle oltre 70mila degli ultimi sette giorni. Nel complesso si è raggiunta quota 2 milioni e 208.243 dosi somministrate, di cui 207.454 terze dosi.

La copertura, con almeno la prima dose, riguarda il 92% della popolazione over 12. La crescita è sostenuta anche per i richiami, dove la copertura – calcolata rispetto ai residenti over 18 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi - è passata in una settimana dal 32,6% al 41,8%, con una percentuale che sale sino al 64% tra gli over 80. Il punto massimo viene toccato nella città di Bari con il 47% di copertura tra gli over 18 e il 67,8% di ultraottantenni vaccinati con dose “booster”.