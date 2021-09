La Puglia supera i 5,4 milioni di vaccini somministrati. Nel Barese il 75% degli studenti coperto con almeno una dose

Sono 5.400.940 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 18.30 dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 91.9 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari 5.879.639.

Intanto negli hub di Bari e provincia procedono spedite le somministrazioni ai più giovani. Complessivamente, sono state 7.751 di cui 2184 prime e 5.567 seconde dosi le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore nei centri della ASL. Di queste, 2.798 hanno interessato la fascia di età 12-19 anni.

Cresce sempre di più la copertura vaccinale della popolazione over 12 residente in provincia di Bari, con almeno una dose, pari all’86 per cento, e il 73 per cento ha terminato il ciclo completo. La chiamata attiva alle scuole sta progressivamente potenziando il numero di somministrazioni giornaliere dedicate agli studenti, per un rientro in presenza in sicurezza, tanto che finora in provincia di Bari già il 75 per cento ha ricevuto almeno una dose di vaccino.