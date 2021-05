Da domani al via le vaccinazioni per i maturandi: attesi i primi studenti dello 'Scacchi' alla Fiera del Levante

Le somministrazioni si svolgeranno dalle 18 alle 22 e sono state organizzate in modo tale da non interferire con le sedute delle fasce di età previste e programmate per la stessa giornata

Cominceranno domani le vaccinazioni, nel territorio dell'Asl Bari e in tutta la Puglia, per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori che dovranno affrontare l’esame di Maturità. Gli studenti saranno convocati nei centri vaccinali dalle scuole, in accordo con gli Uffici scolastici e le Asl. In particolare, nel capoluogo pugliese, toccherà agli alunni dell'ultimo anno del Liceo Scientifico 'Scacchi' con le somministrazioni nell'hub Fiera del Levante dalle 18 alle 22.

Le somministrazioni in favore degli studenti sono state organizzate in modo tale da non interferire con le sedute delle fasce di età previste e programmate per la stessa giornata. Sarebbero in totale 12mila gli studenti che possono accedere alla vaccinazione prima di sostenere gli esami di maturità. Dopo l’avvio di domani, la campagna vaccinale dedicata agli studenti proseguirà in base alle dosi di vaccino disponibili e secondo la programmazione del Dipartimento di prevenzione della Asl, in contatto con l’Ufficio Scolastico Provinciale per raccogliere le adesioni dei maturandi.

Intanto in Puglia sono 2.289.914 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 96.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.363.815. Continua a ritmo elevato anche l’attività dei medici di medicina generale nel territorio Asl Bari che, sempre il 28 maggio scorso, hanno eseguito 2.484 somministrazioni (2.282 prime dosi, 202 seconde). Raggiunge il 42 per cento, infine, la copertura vaccinale assicurata alla popolazione residente, almeno con una dose di vaccino, mentre il 18 per cento ha concluso il ciclo vaccinale.