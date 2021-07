Vaccini agli studenti, in Puglia dosi saranno garantite dal 23 agosto. Lopalco: "Nessuna necessità di modificare piani"

L'assessore alla Sanità pugliese interviene in merito al calo delle consegne Pfizer che a luglio ha reso necessario un rinvio delle prenotazioni: "Lo spostamento sarà tamponato in agosto", spiega l'assessore assicurando che le dosi agli studenti restano garantite

Lo spostamento delle vaccinazioni anticovid per gli under 50 in Puglia, causato dal calo di consegne Pfizer a luglio, "potrà essere tamponato in agosto", ma comunque resteranno garantite, dal 23 agosto, le dosi a tutti gli studenti, come previsto dal piano originario. A confermarlo all'Ansa è l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.

Da domani, a causa dell'arrivo di circa 432 mila dosi Pfizer in meno, saranno sospese le somministrazioni per i soggetti con meno di 50 anni (che saranno riprogrammate in base alle disponibilità), per dare precedenza ai richiami e alle vaccinazioni degli over 50.

Tuttavia, al momento, spiega l'assessore all'Ansa, "non abbiamo necessità di modificare i piani della seconda metà di agosto", e dunque le vaccinazioni per gli studenti dovrebbero essere regolarmente garantite, come previsto, dal 23 agosto.