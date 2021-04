I medici di famiglia chiedono chiarezza alla Regione: "Distribuzione vaccini anti Covid a rilento. Caos e confusione"

In una nota affermano che la campagna vaccinale è compito "dell'Assessorato" regionale "alla Salute e delle Asl e non dei medici di medicina generale che, quali vaccinatori, non hanno responsabilità" rispetto alle "difficoltà organizzative"