In arrivo altre 17 scatole di vaccino Covid per la Puglia, finora somministrato il 62,3% delle dosi assegnate

Arriveranno domani in Puglia altre 17 scatole di vaccino anti-Covid. A comunicarlo è l'assessore alla Sanità pugliese Pierluigi Lopalco, interpellato dall'agenzia Dire. Ogni scatola - spiega l'epidemiologo - contiene 195 fiale, da cui si ricavano sei dosi di vaccino. In mattinata, parlando con i giornalisti, l'assessore ha evidenziato come ci sia "un collo di bottiglia" nella distribuzione dei vaccini legato alla generale limitata disponibilità di dosi.

Intanto, secondo l'ultimo dato reso disponibile dal Ministero della Salute (aggiornato alle ore 17.50 di oggi, 6 gennaio), nella regione è stato somministrato il 62,3% delle 25.855 dosi di vaccino anti coronavirus complessivamente assegnate alla Puglia. Su un totale di 16105 dosi (un numero sostanzialmente vicino a quello già comunicato ieri dall'assessore Lopalco), 9109 sono state le donne vaccinate, 7278 gli uomini.