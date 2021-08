Avanza la copertura vaccinale per gli under 30 pugliesi: il 62% ha ricevuto già la prima dose

A fronte di 5.538.879 dosi consegnate, in Puglia sono 5.202.963 le dosi somministrate, il 93,9%, meglio, in termini percentuali, l'Umbria (94,1%) l'Emilia-Romagna (94,4%), le Marche (94,6%), la Toscana (94,9%), il Molise (95,3%) e la Lombardia (95,8%). È quanto rende noto il ministero della Salute aggiornando il report vaccinale a questa mattina.

Il 94,62% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale come il 92,64% di chi ha tra i 70 e i 79 anni. L'88,52% degli appartenenti alla fascia 60-69 anni ha ricevuto anche la seconda dose come il 78,25% degli under 60 e il 69,57% di chi ha tra i 40 e i 49 anni. Il 57,83% di chi ha tra i 30 e i 39 anni ha completato il ciclo vaccinale come il 47,79% di chi ha tra 20 e 29 anni. Il 25,46% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi mentre il 53,14% ha ricevuto la prima dose.