Vaccinazioni anti Covid per insegnanti, dipendenti comunali e Polizia Locale di Bari: il via la prossima settimana, scelti 2 siti

Comincerà dalla prossima settimana la vaccinazione anti Covid di impiegati comunali, operatori scolastici, personale Ata e Polizia Locale alle dipendenze del Comune di Bari: in queste ore, infatti, si è riunito il Coc (Comitato Operativo Comunale) per organizzare la nuova fase del Piano straordinario nazionale di vaccinazione.

Nelle prossime ore il Comune avvierà le verifiche sulla disponibilità dei propri dipendenti: si tratta di circa 850 unità tra operatori scolastici, educatori, personale Ata e agenti di Polizia Locale, a cui sarà chiesto di compilare un form di adesione così da fornire a stretto giro l’elenco dei soggetti che a partire dalla prossima settimana saranno sottoposti a vaccino. A questi si aggiungeranno tutti i dipendenti delle aziende, società e cooperative che forniscono servizi presso le strutture interessate (addetti al trasporto scolastico, mense, pulizie).

Il Coc ha anche affrontato la questione dei siti di vaccinazione: nei prossimi giorni si procederà ad allestire e a procedere con tutte le attività propedeutiche per la sede del Comando della Polizia Locale e il Palacarbonara in via Fratelli De Filippo 22, proprio a Carbonara: "Una volta consegnati gli elenchi del personale dipendente da vaccinare - spiega il Comune -, il dipartimento di Prevenzione deciderà le modalità e la tempistica delle operazioni"