Somministrate 210 dosi di vaccino anti Covid al personale dell'Irccs Maugeri: "Nei prossimi giorni altre 70"

Duecentodieci operatori sanitari dell'Irccs Maugeri di Bari hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid. A renderlo noto è la struttura dove, a metà dicembre, era stato scoperto un focolaio con 54 contagiati tra pazienti e dipendenti.

Al momento non vi sono persone contagiate tra degenti e gli operatori. Le squadre di vaccinatori, formate dalla Asl di Bari, completeranno nei prossimi giorni le somministrazioni sui restanti 70 operatori. "Non somministriamo chi è in malattia, chi è stato affetto Covid e gli allergici gravi", spiega il direttore Mauro Carone, tra i primissimi vaccinati. "In una seconda fase - aggiunge - valuteremo gli asmatici e doseremo le immunoglobuline negli post-Covid, per capire se hanno bisogno di essere vaccinati o meno".