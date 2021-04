In Puglia altre (poche) dosi di Astrazeneca e Moderna. A giorni cambierà la marcia: in arrivo ricco carico Pfizer

Sono state consegnate, ieri, alla Puglia 15.770 dosi di vaccino Moderna e 8.800 di Astrazeneca. Lo rende noto l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Si tratta di un quantitativo limitato a malapena utile per non fermare del tutto la macchina delle somministrazioni, in particolare per i medici di famiglia che utilizzano Moderna.

Nei prossimi giorni, però, la situazione è destinata a cambiare. In Italia, infatti, dovrebbe giungere domani il carico di 2,2 milioni di dosi Pfizer che sarà distribuito proporzionalmente tra le regioni. Per la Puglia ci dovrebbero essere ben più di 100mila dosi a disposizione che consentiranno di riprendere a pieno regime la campagna.