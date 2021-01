Più di 1900 vaccinati tra dipendenti e operatori del Policlinico di Bari: "Oltre il 37% dei prenotati"

Dal 27 dicembre 2020 a domenica 10 gennaio 2021 ben 1915 persone sono state vaccinate contro il Covid nel Policlinico di Bari: nel dettaglio si tratta di 542 medici, 320 medici in fomazione specialistica, 608 infermieri, 120 operatori socio sanitari, 56 tecnici di laboratorio e radiologia, 79 operatori servizi e ausiliari, 73 persone di altre professioni sanitarie (ostetriche, fisioterapisti) e 117 tra tecnici e personale non sanitario. A comunicarlo è l'azienda ospedaliera.

Si tratta 37,9% dei 5055 prenotati: la maggioranza delle persone che ha ricevuto la prima dose è donna (1079) rispetto a 836 uomini. Il Punto di Vaccinazione Ospedaliero è situato nei locali dell’ex Pronto Soccorso; al lavoro si cono 3 dirigenti medici, 1 coordinatore, 17 infermieri, 8 assistenti sanitari, un operatore sociosanitario, due ausiliari e 5 medici in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva.



Il programma delle vaccinazioni proseguirà nei prossimi giorni. La prenotazione per l’accesso avviene a mezzo del sistema Intranet, attraverso un modulo predisposto dall’Ufficio Informatico. Ad oggi, il numero di dipendenti e assimilati prenotati è pari a 5055.