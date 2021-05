In Puglia somministrato l'85,9% di vaccini anti Covid a disposizione: vicini a quota 1,5 milioni

In Puglia è stato somministrato l'85,9% delle dosi di vaccino anti covid ricevute, secondo il Ministero della Salute su dati aggiornati alle 6 di questa mattina. Complessivamente sono state 1.480.751 le dosi usate a fronte del 1.724.655 consegnate.

La percentuale supera il dato medio italiano che si attesta all'84,1%. Agli over 80 sono andate 384.785 vaccini, 273.422 ai caregiver e soggetti fragili, 235.763 a operatori sanitari e socio sanitari, 47.643 a personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 28.954 a ospiti delle Rsa, 250.740 a chi ha un'età compresa tra 70 e 79 anni, 107.792 a chi ha tra i 69 e i 60 anni, 116.248 al personale scolastico, 24.103 al comparto difesa e 11.211 alla categoria 'altro'.