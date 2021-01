Secondo 'giro' di vaccini per gli operatori dell'Asl di Bari: nella fase 1 adesione quasi totale dal Dipartimento 118

Il cronoprogramma ha visto coinvolti gli operatori già vaccinati il 31 dicembre con la prima dose. Richiami anche per medici Usca, tamponatori e operatori del Dipartimento, precedentemente vaccinati, in quanto categorie prioritarie per il livello di rischio contagio

Con l'avvio della somministrazione delle seconde dosi del vaccino anti Covid della Pfizer-BioNTech agli operatori del servizio 118 e al personale sanitario dell'Ospedale Perinei di Altamura proseguono le operazioni per completare i richiami previsti dalla campagna di immunizzazione coordinata dall'Asl Bari.

Il cronoprogramma ha visto coinvolti gli operatori già vaccinati il 31 dicembre con la prima dose. Richiami anche per medici Usca, tamponatori e operatori del Dipartimento, precedentemente vaccinati, in quanto categorie prioritarie per il livello di rischio contagio. A somministrare il siero i soccorritori della Unità di Urgenza ed Emergenza della Asl Bari nella sede del Sisp di Noicattaro, Maurizio Ferrara, dirigente medico responsabile Covid per l’Area Sud del Dipartimento di Prevenzione, affiancato da una infermiera.

Il bilancio della fase 1 per gli operatori del Dipartimento 118 è positivo: tra medici, infermieri, autisti e volontari soccorritori vi sono stati 648 vaccinati (in prima dose) e solo 5 astensioni. Complessivamente sono state già somministrate 16500 dosi di vaccino in 23 luoghi, tra cui 8 presidi ospedalieri, 8 sedi territoriali dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica-Sisp del Dipartimento di prevenzione e 7 distretti socio sanitari. Ai centri territoriali si aggiungono equipe mobili – una per le tre aree nord, sud e metropolitana del Dipartimento - che si occupano dei vaccini in rsa, rssa e comunità chiuse a maggiore rischio di infezione da Sa rs- Cov- 2.