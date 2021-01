Altri vaccini in arrivo in Puglia, Lopalco: "Da fine mese disponibile anche Moderna"

Il vaccino Moderna, arriverà in Puglia alla fine di gennaio: è quanto afferma l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco. Il vaccino sarà quindi somministrato assieme a quello dela Pfizer. L'epidemiologo guarda però a un'ulteriore potenziamento della campagna vaccinale: "La grossa svolta, e qui forse possiamo essere un po' ottimisti e possiamo sbilanciarci, e non è escluso, che a febbraio arriverà un quantitativo importante di vaccino AstraZeneca. Questo dipenderà dal pronunciamento di Ema che dovrebbe arrivare il 29 gennaio".

"Se Ema - aggiunge - si pronuncia positivamente su vaccino AstraZeneca il 29 gennaio, noi sappiamo che AstraZeneca è già pronta, ha gia i vaccini prodotti, ha già una quota importante allocata al nostro Paese e quindi lì ci sarà la svolta. Siamo ancora in fase uno, ciop siamo in una fase in cui la disponibilità dei vaccini è molto limitata - ha aggiunto - Abbiamo per ora soltanto il vaccino Pfizer nel nostro armamentario, a fine mese arriveranno le prime dosi del vaccino Moderna ma sono davvero poche e non cambieranno lo scenario".