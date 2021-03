Nonostante lo stop (momentaneo) ad Astrazeneca prosegue la campagna vaccinale in Puglia: completato ciclo al 2,93% dei cittadini

I dati del monitoraggio a cura della Fondazione Gimbe: complessivamente Il 5,2% degli over 80 ha ricevuto entrambe le dosi di siero mentre il 37,3% ha ricevuto solo la prima

Il 5,78 per cento della popolazione pugliese ha ricevuto solo la prima dose di vaccino contro il Covid-19 mentre il 2,93% ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose: quanto si può leggere nel quotidiano monitoraggio della fondazione Gimbe che aggiorna i dati a oggi.

Complessivamente Il 5,2% degli over 80 ha ricevuto entrambe le dosi di siero mentre il 37,3% ha ricevuto solo la prima. In tutto, in Puglia, è stato somministrato l'85,9% delle oltre 539mila dosi di vaccino anti Covid consegnate.