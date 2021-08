Vaccino anti Covid senza prenotazione per gli studenti Uniba: "Incentivo a riprendere lezioni in presenza"

L'accesso è libero in tutti gli hub della Asl e gli universitari possono presentarsi nel centro vaccinale più vicino muniti di carta di identità, tessera sanitaria, certificato di iscrizione o tesserino universitario

Da oggi e fino al prossimo 15 settembre gli studenti iscritti all'Università di Bari potranno sottoporsi a vaccinazione anti covid senza effettuare la prenotazione. A renderlo noto è l'Asl barese sui suoi profili social spiegando che è un modo per incentivare "la ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza".

L'accesso è libero in tutti gli hub della Asl e gli universitari possono presentarsi nel centro vaccinale più vicino muniti di carta di identità, tessera sanitaria, certificato di iscrizione o tesserino universitario. "Il calendario di agosto con giorni e orari di apertura degli hub è consultabile sul sito della Asl di Bari" spiega l'azienda sanitaria.