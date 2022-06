Primo caso di vaiolo delle scimmie scoperto in Puglia: contagiato un 36enne barese

In Puglia è stato rilevato il primo caso di vaiolo delle scimmie: si tratta di un 36enne originario della provincia di Bari. La presenza del virus nell'uomo, secondo quanto riporta l'Ansa, è stata accertata a seguito di esami effettuati dal laboratorio di epidemiologia molecolare del Policlinico di Bari.

Il 36enne si sarebbe rivolto all'ospedale barese dopo aver notato, sul proprio corpo, alcune lesioni sospette che potevano far pensare al vaiolo delle scimmie. Al momento l'uomo è in isolamento domiciliare. La segnalazione è stata trasmessa, per il tracciamento dei contatti, al servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari.