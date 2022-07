Lavori Aqp a Valenzano, il prossimo 20 luglio servizio idrico sospeso per 15 ore

Rubinetti chiusi a Valenzano il prossimo 20 luglio: a causa di lavori di manutenzione, l'Acquedotto Pugliese comunica la sospensione del servizio idrico dalle 8.30 alle 24. Gli interventi straordinari di manutenzione riguarderanno la condotta di alimentazione primaria idrica ed alcune strutture della rete urbana che forniscono acqua alle abitazioni di Valenzano.

Per limitare i disagi ai residenti, Aqp provvederà alla fornitura integrativa di acqua tramite autobotti, posizionate nei pressi del Palazzetto dello Sport e della stazione ferroviaria di Valenzano. Gli edifici provvisti di autoclave, sottolinea Aqp, non dovrebbero incorrere in particolari problemi, potendo contare sulla propria riserva d'acqua.

Per ulteriori informazioni sui lavori di manutenzione, Aqp mette a disposizione degli utenti il numero verde 800.735.735 e la sezione 'Che acqua fa? Lavori sulla rete' nel sito www.aqp.it