Raid nei bagni del giardino Baden Powell a Molfetta. Vigili individuano i vandali dell'anfiteatro: "Bambini tra 10 e i 12 anni".

Un raid vandalico ha portato alla distruzione dei bagni del giardino Baden Powell di Molfetta, nel Barese. L'azione è stata effettuata nella serata di sabato 5 agosto: ignoti hanno distrutto i serramenti dei servizi igienici.

Sull'episodio indaga la Polizia Locale molfettese: "E' intollerabile e francamente odioso quello che è accaduto nel parco Baden Powell - afferma il sindaco Tommaso Minervini - che fa un tutt’uno con quanto accaduto nell’anfiteatro. Non è possibile militarizzare una città e sobbarcare i bilanci comunali di spese per assicurare guardie armate ma deve aumentare il senso civico e di responsabilità di adulti e minori, per non parlare poi di chi si libera dei propri bisogni fisiologici in strada. Saremo intransigenti. Continueremo nella nostra opera di prevenzione e, al contempo, di educazione".

Sono stati invece individuati, sempre a Molfetta, i responsabili degli atti vandalici commessi nell'anfiteatro di Ponente avvenuti la scorsa settimana. I genitori dei ragazzini saranno a breve tutti convocati negli uffici della Polizia Locale. A loro carico, a norma di legge, saranno assunti provvedimenti: "Colpisce la giovanissima età degli autori dei danneggiamenti - spiega l'assessora Caterina Roselli -, soggetti che, evidentemente, pensavano di restare impuniti. Ora comprenderanno che saranno i loro genitori, come prevede la legge, a rispondere delle loro azioni, nella speranza che tutti prendano coscienza dell’importanza del rispetto delle regole e che per tutti ci sia un accrescimento del senso civico".