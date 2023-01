Vandali no-vax sfregiano pareti nella zona dei murales, Retake: "Inaccettabile, Bari non diventi uno scarabocchio"

I vandali colpiscono ancora una volta la 'zona dei murales' realizzati da Retake nel sottopasso Duca Degli Abruzzi, a pochi metri dall'estramurale Capruzzi di Bari. Dopo le scritte di alcune settimane fa contro il regime carcerario duro del 41 bis nei confronti dell'anarchico Alfredo Cospito, a colpire, stavolta, sono stati alcuni sostenitori no-vax. Solo pochi giorni fa, un'azione analoga aveva colpito la sede Cgil barese a Japigia.

In questa occasione i vandali hanno utilizzato le poche pareti libere di un muro diventato oramai simbolo di un senso civico che passa anche attraverso il bello. Fortunatamente non sono state imbrattate le opere che raffigurano, tra gli altri, Pier Paolo Pasolini, Gino Strada e Raffaella Carrà, realizzate da artisti attraverso l'iniziativa dell'associazione che si occupa del decoro urbano in città.

Gli spazi per i vandali sul 'muro artistico' sono destinati a diminuire: "Prima o poi - spiega a BariToday Fabrizio Milone, coordinatore di Retake Bari - le porzioni non ancora utilizzate saranno coperte da murales. La risposta a questi atti, da parte nostra, è fatta di arte e bellezza. Non è comunque pensabile che si debba ricoprire di graffiti art ogni parete per far sì che non cada nell'incuria".In questo senso Retake chiede più strumenti anche per le istituzioni locali: "Purtroppo nessuno denuncia e nessuno cancella. Il Comune non è attrezzato con un ufficio apposito per occuparsi del vandalismo. Non è semplice ma il rischio è che la città diventi uno scarabocchio generalizzato".

In ogni caso, per il sottopasso Duca Degli Abruzzi sarà questione di tempo prima di vedere altri artisti all'opera: nelle intenzioni vi sarebbe il progetto di un altro murales, questa volta dedicato allo sport. Nelle prossime settimane sarà definito meglio il progetto che andrà ad arricchire un colpo d'occhio che (vandali a parte) è già molto apprezzato dai baresi.