Raid vandalico no vax a Bari: imbrattate con scritte rosse la sede della Uil e la scuola 'Michelangelo'

Un raid vandalico contro alcune sedi scolastiche e sindacali è stato compiuto la notte scorsa da alcuni attivisti no vax a Bari: ignoti hanno imbrattato con vernice rossa il palazzo che ospita la Uil in corso Alcide De Gasperi e la facciata della scuola Media 'Michelangelo' in viale Einaudi.

I vandali hanno disegnato loghi e apposto messaggi contrari alle vaccinazioni. In una nota la Uil ha spiegato che continuerà, "con la massima determinazione, a seguire i princìpi democratici e della nostra Costituzione, nel rispetto delle regole del vivere civile, della scienza e delle istituzioni. Non basta certo vandalizzare, minacciarci o deturpare le nostre sedi per fermare un’azione lunga oltre 70 anni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati pugliesi. Non ci facciamo intimorire: ecco perché abbiamo già intrapreso le azioni necessarie per sporgere denuncia alle autorità competenti. Nel frattempo rimetteremo a nuovo, e lo faremo ogni qualvolta sarà necessario, le nostre sedi. Perché la casa dei lavoratori, dei pensionati e delle persone della Puglia merita rispetto".