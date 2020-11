Svastiche sulle colonne a Bari vecchia, il piano per proteggere l'area: "Sensibilizzazione e sorveglianza con i residenti"

Dopo gli ultimi atti di vandalismo - anche con graffiti raffiguranti svastiche - in piazza Santa Maria del Buon Consiglio, l'assessore comunale alle Culture Ines Pierucci e la sopritendente all'Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana Maria Piccarreta, hanno effettuato un sopralluogo nell'area a Bari vecchia. Una zona archeologica di grande pregio spesso nel mirino degli incivili, nonostante accanto ai resti dell’omonima chiesa medievale si trovino tracce dei primi insediamenti della città di Bari. La piazza sarà interessata a breve anche da un intervento disostruzione e sanificazione del chiusino esistente sulla pavimentazione dei resti della chiesa, necessario per evitare che si creino ristagni d’acqua in occasione di forti piogge.

"Con la dottoressa Piccarreta abbiamo condiviso l’opportunità di recarci sul posto per renderci conto di persona dell’entità dei danni provocati da questo ennesimo atto vandalico, purtroppo solo l’ultimo di una lunga serie - commenta Ines Pierucci -. È evidente che manchi ancora una consapevolezza diffusa del valore eccezionale di un patrimonio come quello rappresentato da questa piccola piazza nel cuore di Bari vecchia. Per questo, in occasione dell’imminente ripristino dello stato dei luoghi a cura della Soprintendenza, abbiamo pensato di coinvolgere i residenti, ovviamente nel rispetto delle attuali restrizioni anti covid, raccontando loro la storia millenaria di piazza Santa Maria del Buonconsiglio al fine di sensibilizzarli sul valore di questo sito e sulla necessità di tutelarlo attraverso una sorveglianza condivisa, affidata a ciascuno. Per farlo, potremo contare ancora una volta sulla straordinaria collaborazione di don Franco Lanzolla e degli educatori che lavorano con i bambini e i ragazzi di Bari vecchia. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’assessorato ai Lavori pubblici, la piazza sarà dotata di un impianto di videosorveglianza per scongiurare il ripetersi di nuovi atti vandalici".

"Con il Comune di Bari vogliamo che questo deprecabile atto si trasformi in una occasione per costruire un dialogo con i cittadini - prosegue Maria Piccarreta -. La consapevole partecipazione al ripristino della bellezza di questo gioiello nel cuore della città, sarà il viatico dell'intervento di pulitura che la Soprintendenza eseguirà direttamente con propri restauratori. Infatti, grazie alla disponibilità di don Franco, vogliamo che siano condivisi riflessioni e pensieri sulle conseguenze di un gesto che ferisce un bene collettivo. Tutti noi, come comunità, dovremmo sentirci colpiti dallo sfregio subito dalle antiche colonne. Tutti noi dovremmo sentirci responsabili e partecipi del ripristino che deve diventare azione collettiva declinata attraverso le sapienti mani delle restauratrici del Ministero".

