Torna la Race for the cure a Bari: cambiano i percorsi degli autobus

Torna la Race for the cure a Bari e cambiano i percorsi dei bus in città. In particolare nella giornata di domenica 15 maggio le variazioni per la corsa a favore della ricerca sui tumori al seno le modifiche saranno attiva dalle 6.30 alle 14.

Ecco le linee interessate:

linea 2

• in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via G.co Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario;

• in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 2/

• in direzione via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

• in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour, svolteranno a sinistra per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 10

• in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza L.gi di Savoia, svolteranno a destra per via Carulli, piazza Carabellese, via G.co Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario;

• in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 12

• in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus giunti in corso Cavour proseguiranno per via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno, effettueranno l’inversione sotto al cavalcavia Garibaldi, corso Trieste con ripresa del percorso ordinario;

• in direzione piazza Moro: i bus giunti sul lungomare Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro;

linea 22

• in direzione via Torre di Mizzo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

• in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 27

• in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

• in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 42

• in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, via Di Vagno, effettueranno l’inversione sotto il cavalcavia Garibaldi, c.so Trieste, con ripresa del percorso ordinario;

• in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su lungomare Perotti, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, a sinistra per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 50

• in partenza da pazza Moro: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi corso Vittorio Veneto, impegneranno il varco della Vittoria, transiteranno all’interno dell’Autorità Portuale, Varco Vittoria, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario;

Inoltre, per agevolare la partecipazione all’evento, inoltre, domenica 15 maggio, dalle ore 7 alle ore 21, Amtab ha predisposto un’attivazione straordinaria delle aree di sosta di Pane e Pomodoro, Vittorio Veneto - lato terra e Largo 2 Giugno con la consueta formula del Park & Ride, come di seguito indicato:

Vittorio Veneto-lato terra

La navetta “A” sarà attiva dalle ore 7.30 (prima partenza) alle 21.10 (ultima partenza)

• dalle ore 7.30 alle 14 in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti in corso V. Veneto, svolteranno a destra per piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso V. Veneto, con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno da corso De Tullio, lungomare Imperatore Augusto);

• dalle ore 14 alle 21.10 in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Pane e Pomodoro

la navetta “B” sarà attiva dalle ore 7.30 (prima partenza) alle 21.15 (ultima partenza)

• dalle ore 7.30 alle 14 in partenza dall’area di sosta Pane e Pomodoro: i bus giunti in c.so Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, a destra per corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, effettueranno l’inversione di marcia in prossimità della Camera di Commercio, corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno, effettueranno l’inversione sotto il cavalcavia Garibaldi, corso Trieste, con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno da lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, corso Vittorio Emanuele, piazza Massari);

• dalle ore 14 alle 21.10 in partenza dall’area di sosta Pane e Pomodoro: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Largo 2 Giugno

la navetta “C” sarà attiva dalle ore 7.30 (prima partenza) alle 21.10 (ultima partenza);

• in partenza dall’area di sosta Largo 2 Giugno: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Numero Verde 800450444.