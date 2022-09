Lavori sulla linea ferroviaria Bari-Toritto: cambia il percorso dei bus Amtab linea 20

Variazione del percorso per gli autobus Amtab della linea 20, a Bari. L'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale ha comunicato che il cambio del tragitto sarà applicato dalle 7 di stamattina, 4 settembre, fino al termine delle esigenze.

La diversificazione dell'itinerario di corsa, sulla linea 20, è divenuta necessaria dopo l'ordinanza della Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari, che ha istituito la temporanea chiusura al transito del ponte Solarino, sulla corsia di marcia da viale Pasteur, in direzione viale Cotugno, per consentire l'esecuzione dei lavori di potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria Bari-Toritto.

I bus, dunque, effettueranno il seguente percorso: in direzione Parco Adria, giunti in viale Cotugno proseguiranno per via Generale Bellomo, con ripresa percorso ordinario (non transiteranno da viale Pasteur). In direzione Piazza Moro, i mezzi giunti in viale Cotugno proseguiranno per viale Orazio Flacco,con ripresa del percorso ordinario (senza transitare da viale Pasteur).