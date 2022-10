Festa Madonna Del Rosario a Carbonara, cambia il percorso dei bus Amtab linea 4

Gli autobus Amtab delle linea 4 effettueranno, anche oggi, alcune variazioni dei percorsi stradali per consentire il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore della Santissima Madonna del Rosario, nel rione Carbonara di Bari. I cambi di tragitto sono determinati in seguito ai provvedimenti adottati dalla Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile del capoluogo pugliese.

I mezzi che viaggiano sulla linea 4 effettueranno, da inizio servizio fino alle 15, il seguente percorso: in partenza da piazza Moro, i bus giunti in piazza Umberto I percorreranno l’intero perimetro della piazza, ritorneranno su via De Marinis, corso De Gasperi, via D’Erasmo, viale Liuzzi, via Ospedale di Venere, via Vaccarella, via De Candia, via Di Venere, svolteranno a destra per via Umberto I, via Ceglie, Istituto Agronomico Mediterraneo.

In partenza dall’Istituto Agronomico (Ceglie), i bus giunti in via Umberto I svolteranno a sinistra per via D. Di Venere, via de Candia, via Vaccarella, via Marchitelli, viale Liuzzi, via D’Erasmo, a destra per corso De Gasperi, via De

Marinis, piazza Umberto I, percorreranno l’intero perimetro della piazza, ritorneranno su via De Marinis con ripresa del percorso ordinario.

Dalle 15 fino al termine del servizio odierno, invece, i bus Amtab della linea 4 seguiranno il seguente tragitto: in partenza da piazza Moro, i mezzi giunti in via De Marinis effettueranno l’inversione di marcia nello slargo prima dell’intersezione con piazza Umberto, ritorneranno su via De Marinis, corso De Gasperi, via D’Erasmo, viale Liuzzi, via Ospedale di Venere, via Vaccarella, via De Candia, via Di Venere, svolteranno a destra per via Umberto I, via Ceglie, Istituto Agronomico Mediterraneo.

In partenza dall’Istituto Agronomico (Ceglie), i bus giunti in via Umberto I a Ceglie svolteranno a sinistra per via Di Venere, via De Candia, via Vaccarella, via Marchitelli, viale T. Liuzzi, via D’Erasmo, a destra per corso A. De Gasperi, via De Marinis, effettueranno l’inversione di marcia nello slargo prima dell’intersezione con piazza Umberto I, ritorneranno su via De Marinis, corso De Gasperi con ripresa del percorso

ordinario.