I Trulli di Alberobello sui barattoli di Nutella: la special edition celebrativa di 'Ti amo Italia'

I Trulli di Alberobello sbarcano sui barattoli di Nutella a partire dal 12 ottobre. Si tratta dell'edizione celebrativa dedicata alla Puglia della campagna 'Ti amo Italia', che vede insieme l'azienda Ferrero e la Enit-Agenzia Nazionale del Turism, dedicata alle bellezze di 20 regioni italiane. Le tipiche costruzioni del comune barese sono state così scelte per rappresentare il nostro territorio, insieme agli scorci di Roca Vecchia, in Salento. In totale sono 30 i vasetti celebrativi che saranno lanciati in versione limitata, con immagini da tutta Italia.

"I vasetti saranno soltanto l’inizio di un viaggio che porterà i consumatori a visitare virtualmente 30 località d’Italia, rimanendo comodamente seduti a casa.

Inquadrando il QR code su ogni vasetto sarà infatti possibile vivere un’esperienza immersiva di virtual reality. I contenuti saranno fruibili all’interno di una piattaforma digitale, dove si potrà inoltre mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di video-ricette legate alla tradizione culinaria del paese rivisitate in chiave Nutella" spiegano dalla Enit in una nota stampa.