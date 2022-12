In Basilica a Bari la veglia di preghiera per l'Ucraina: "Con San Nicola imploriamo il dono della pace"

Una veglia di preghiera per la pace in Ucraina sulla tomba di San Nicola: si leva dalla Basilica di Bari la voce della Chiesa che, a pochi giorni dal Natale, ha voluto così richiamare l'attenzione sulla guerra che da mesi si consuma nel cuore dell'Europa.

A guidare il momento di preghiera il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana: "Il Bambino Gesù, che tra qualche giorno accoglieremo, è il segno della speranza, la luce che rischiara le tenebre dell'egoismo, della violenza e della guerra. Di tutte le guerre - ha detto Zuppi, le cui parole sono riportate dall'Ansa - Nella tenerezza e della debolezza di quel Bambino, cerchiamo la forza per spezzare le catene del male, per non voltarci dall'altra parte, per smettere di pensare che la pace non sia affare nostro. La pace comincia nel cuore di ciascuno; comincia da me, da te, da noi, fino ad arrivare alle sfere della politica e della diplomazia". Il cardinale ha salutato i rappresentanti delle istituzioni - tra i presenti il sindaco Decaro e il presidente della Regione, Michele Emiliano, e "i Padri Domenicani, che ci accolgono in questa bellissima Basilica, e tutti coloro che sono qui a pregare, uniti a tutti i cristiani di Ucraina e Russia". "Torniamo oggi a Bari, città ponte di dialogo e porta di accoglienza, che in diverse occasioni è stata teatro di iniziative per la pace, nel Mediterraneo e in Medio Oriente", ha aggiunto l'arcivescovo di Bologna. "San Nicola - ha concluso - non può giustificare e benedire il fratello che alza le mani contro suo fratello e con lui imploriamo il dono della pace".

L'arcivescovo di Bari-Bitonto: "Il mondo ha bisogno di cammini di pace"

"Questa nostra Europa e il mondo intero necessitano di cammini improntati all'unità, alla riconciliazione e alla pace", ha detto monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari - Bitonto, le cui dichiarazioni sono riportate dalla Dire. "Il 22 febbraio scorso - ha continuato - l'Europa si è svegliata riscoprendosi fragile, impotente dinanzi a una guerra che da tempo era accovacciata alla porta. Oggi desideriamo, come cristiani, fare nostre le lacrime e le angosce di tante sorelle e fratelli ucraini e russi che, a causa del conflitto, vivono la lacerazione del cuore. Oggi desideriamo fare nostre le lacrime di papa Francesco che, nella gremita piazza di Spagna, lo scorso 8 dicembre, ancora una volta, ha invocato la pace. Questa sera, anche noi come il Papa, ci rivolgeremo alla Vergine Maria, che nella preghiera potremo venerare attraverso l'antica icona orientale dell'Odegitria, straordinariamente portata dalla nostra Cattedrale in questa Basilica".

Il saluto di Decaro ed Emiliano

Prima del momento di preghiera il sindaco Decaro e il presidente della Regione, Michele Emiliano, sono intervenuti per portare il proprio saluto istituzionale ai partecipanti. "Trecento giorni fa, mentre speravamo che il buio della pandemia fosse stato superato - ha detto Decaro una terribile sciagura si è abbattuta nuovamente sull’umanità, un altro flagello. Questa volta, però, causato da scelte umane colpevoli e criminali. Non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti sparsi nel mondo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera. Come ha scritto Sua Santità, Papa Francesco, nel messaggio per la giornata mondiale della pace, “mentre per il Covid si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate. Certamente il virus della guerra è più difficile da sconfiggere di quelli che colpiscono l’organismo umano, perché esso non proviene dall’esterno ma dall’interno del cuore umano, corrotto dal peccato”. Per questo oggi affidiamo a San Nicola, il santo cristiano più venerato al mondo, che accomuna nella fede il mondo cattolico, ortodosso e protestante, le nostre preghiere davanti alla lampada uniflamma, simbolo della devozione comune alle chiese orientali, che arde costantemente nella cripta in cui sono custodite le reliquie del vescovo di Myra. Invochiamo il santo delle imprese audaci per far sì che si compia il miracolo più grande, quel cessate il fuoco che possa far vincere, finalmente, la pace cioè “la somma delle ricchezze più grandi di cui un popolo o un individuo possa disporre”. Così la definiva don Tonino Bello, beato costruttore di pace, vescovo che in questa terra ha esercitato il suo magistero pastorale e che ancora oggi è per tutti noi fonte di ispirazione".

"Questo momento di preghiera era una necessità dell’anima - ha detto Emiliano - Questa città si è sempre sentita coinvolta - ha proseguito il presidente Emiliano - Questa basilica è il simbolo del dialogo. Sin dalla visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1980, ci chiesero di costruire atti concreti, lo chiesero a questa comunità, per favorire il dialogo ecumenico". "È un momento difficile della storia, nel quale la Chiesa ancora una volta sta svolgendo il suo ruolo come ha fatto in moltissime altre occasioni qui nel nostro paese ma anche nel resto del mondo. E quindi nel concludere il mio discorso e nel fare a tutti gli auguri per il prossimo Natale voglio ribadire che questa scelta di preghiera per la nostra comunità da parte della Chiesa cattolica e di tutte le altre Chiese che sempre ci accompagnano nei momenti di festa e di celebrazione, è una scelta della quale noi siamo consapevoli. La nostra comunità è consapevole. Quindi contate su di noi".