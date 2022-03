Palazzo Mincuzzi cambia proprietario: venduto all'imprenditore Salvaggiulo, affare da 25 milioni di euro

Palazzo Mincuzzi cambia padrone. Lo storico edificio in via Sparano, che al momento ospita il negozzio d'abbigliamento di Benetton, è stato venduto all'imprenditore l’imprenditore Emanuele Salvaggiulo, già titolare del 'Anteprima'. Un affare da 25 milioni di euro concluso con Salvaggiulo, originario di Altamura, dopo un anno di trattativa.

L'affare si è concluso mercoledì scorso con la firma da parte degli eredi della famiglia Mincuzzi, oramai ex proprietari del Palazzo. Nel breve periodo non è comunque previsto un cambio di locazione d'uso per lo storico edificio.