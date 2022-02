Non si placa il vento su Bari e provincia: allerta meteo 'gialla' fino a questa sera

Venti forti per tutta la giornata in Puglia. La conferma arriva dalla Protezione civile che in giornata ha diramato un bollettino in cui si prevedono "dalle ore 15 odierne e per le successive 9 ore di venti: localmente forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, in attenuazione dalla sera". Inoltre sono previste anche "mareggiate lungo le coste esposte".

Motivo per cui è stata diramata l'allerta gialla per vento forte, che sarà attiva fino alla mezzanotte di mercoledì 9 febbraio. Intanto, per l'intera giornata di oggi, il Comune ha disposto la chiusura di giardini pubblici e cimiteri, mentre numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in città, ma senza particolari criticità segnalate.