Non calano i venti di burrasca nel Barese: martedì scatta l'allerta meteo arancione

Non diminuiranno i venti di burrasca nel Barese. Anzi, nella giornata di martedì 26 gennaio l'allerta meteo diventerà arancione (media) per vento, e sarà attiva - come si legge nel bollettino della Protezione civile, per le successive 36 ore. In particolare sono previsti "dal mattino di domani, martedì 26 gennaio 2021 e per le successive 18-24 ore, venti da forti a burrasca nordo-occidentale sulla Puglia, specie sui settori costieri adriatici".

Per la provincia barese invece sembrerebbe scampato il pericolo delle nevicate, che potrebbero includere solo i territori limitrofi tra la Puglia centrale Adriatica (quella che include la provincia barese) e la Puglia centrale bradanica (i territori della Bat al confine con la Basilicata).