Il maltempo non abbandona Bari: scatta l'allerta meteo per vento forte sulla provincia

Il maltempo non accenna ad abbandonare la provincia barese. Dopo il pesante acquazzone che nel pomeriggio ha costretto a rinviare l'accensione dell'albero di Natale in centro, il nuovo bollettino della Protezione civile conferma che potrebbe non essere arrivato ancora il momento di godersi una passeggiata in tranquillità. Dalle prime ore di martedì 7 dicembre, infatti, e per le successive 24-30 ore, "si prevede il persistere di venti forti a burrasca nord-occidentali con raffiche fino a burrasca forte, in contestuale estensione su Puglia, Basilicata e Calabria.

Già dalla ore 20 di lunedì, però, sarà attiva l'allerta meteo gialla per vento, che si estenderà per le successive 24-36 ore.