Venti di burrasca in arrivo nel Barese: lanciata l'allerta meteo dalla Protezione civile

Venti di burrasca in arrivo su Bari e provincia nella giornata di mercoledì 2 febbraio. La Protezione civile in un bollettino ha lanciato l'allerta meteo gialla a partire dalla mezzanotte del primo febbraio e per le successive 20 ore.Sono previsti "venti forti dai quadranti settentrionali, su Puglia centro-meridionale, con rinforzi di di burrasca su Puglia meridionale" si legge. Fenomeni a cui si accosteranno anche forti mareggiate lungo le coste.