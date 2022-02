I venti di burrasca non abbandonano la provincia: nuova allerta meteo dalla serata

Ancora vento forte su Bari e provincia. Il peggioramento delle condizioni climatiche - che oggi aveva portato il Comune di Bari a chiudere i parchi - proseguirà nelle prossime ore, tanto che la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per vento forte. In particolare, come si legge nel bollettino, in tutta la Puglia dalle 20 di stasera "e per le successive 24-36 ore" sono previsti "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali". L'allerta gialla per rischio vento rimarrà quindi attiva nella stessa fascia oraria.