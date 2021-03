Venti di burrasca in arrivo in Puglia: scatta l'allerta meteo per 24 ore

Venti forti in arrivo in Puglia: sarà una giornata all'insegna della burrasca, quella di mercoledì 24 marzo. La conferma arriva dalla Protezione civile, che ha diramato un bollettino con allerta meteo gialla per vento per tutta la giornata di mercoledì. In particolare sono previste "dalle ore 00:00 di domani - si legge - mercoledì 24 marzo 2021 e per le successive 24 ore di venti: dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di burrasca su Puglia meridionale, in attenuazione".