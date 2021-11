Weekend tra piogge e schiarite, allerta gialla per il vento forte in Puglia

Un weekend dal tempo variabile, e un'allerta 'gialla' per il vento forte. Sono queste le previsioni per il weekend in Puglia.

In particolare, l'avviso di avverse condizioni meteo emanato dalla Protezione civile regionale prevede, dalle 14 di questo pomeriggio per le successive 20 ore, un'allerta gialla per il vento forte. In particolare, sono attesi "venti da forti a burrasca sud occidentali, con raffiche di burrasca forte".

Per quanto riguarda nello specifico la città di Bari, per la giornata di domani, 3bmeteo.com indica "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2001m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso".

Per la giornata di domenica, gli esperti di 3bmeteo prevedono "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1845m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso".