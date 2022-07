Piano Verde a Bari, manutenzione cimiteri e arredi urbani: tre sì dalla Giunta comunale

La Giunta comunale di Bari ha approvato il piano della durata biennale per la manutenzione delle alberature e del verde cittadino per un importo complessivo di 280mila euro, equamente suddivisi nei due anni.

L’accordo quadro riguarda l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria per la salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetale esistente, con l’obiettivo di un miglioramento complessivo del livello di qualità ambientale della città. Le aree interessate sono quelle attrezzate a verde e non incluse nel contratto in essere con la Multiservizi, in particolare i giardini di più recente realizzazione e le alberature cittadine. Previsti interventi di potatura e dendrochirurgia, abbattimento di alberi deperiti, pericolanti o in avanzato stato di disseccamento, sradicamento delle ceppaie, sostituzione delle piante ammalorate, trapianti e ripristino di manti erbosi, innaffiamento e concimazione, manutenzione degli impianti irrigui, verifiche tecniche e strumentali sugli alberi per la determinazione del rischio connesso. Sono previsti inoltre intereventi fitosanitari contro i patogeni, tra gli altri il Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso), la Paysandisia archon e Kermes vermilio.

“Questo accordo quadro - commenta l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - completa le attività di manutenzione del verde cittadino consentendoci di intervenire ad esempio laddove risulti necessario incrementare il patrimonio vegetale per sostituire alberi e piante malate o per effettuare nuove piantumazioni nell’ambito delle ultime realizzazioni a verde che non sono ancora ricomprese nei contratti di manutenzione in essere con la Bari Multiservizi. Si tratta di un provvedimento che, nel supportare le attività correnti, conferma la grande attenzione che l’amministrazione ha scelto di riservare all’incremento e alla cura del verde pubblico per garantire una maggiore salubrità dell’ambiente urbano”.

Sempre su proposta di Galasso, la Giunta ha approvato anche il progetto esecutivo di durata biennale inerente i lavori di manutenzione straordinaria dell’arredo urbano, per un importo complessivo di 650mila euro, di cui 350mila nel 2022 e 300mila nel 2023. Si tratta di interventi finalizzati a migliorare e valorizzare l'arredo urbano e le attrezzature ludiche presenti nei giardini e nelle piazze della città attraverso lavori e opere urgenti di manutenzione straordinaria relativi ad attrezzature ludiche, cestini portarifiuti, panchine, dissuasori stradali, recinzioni metalliche, fioriere, portabiciclette e staccionate, e necessari al ripristino di parti danneggiate o usurate degli stessi.

L’ultimo provvedimento approvato dalla Giunta, infine riguarda il progetto definitivo/esecutivo dei lavori edili e impiantistici di manutenzione straordinaria dei sette cimiteri comunali. Il progetto, per un importo di 400mila euro, sblocca la prima delle tre annualità dell’accordo quadro dedicato ai lavori da realizzarsi nei cimiteri di Torre a Mare, Loseto, Ceglie del Campo, Santo Spirito, Palese, Carbonara e della necropoli monumentale di Bari.