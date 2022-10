Più verde per il sottopasso di via Duca degli Abruzzi: alberi lungo i marciapiedi di accesso e pannelli 'green'

Interventi di 'verde verticale' per fare spazio a piante e arbusti in città. E' quanto prevede l'atto di indirizzo, approvato oggi dalla giunta comunale su proposta dell'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli, che dà indicazioni alle strutture comunali di incentivare la progettazione e realizzazione di interventi di greening urbano, anche con il contributo di soggetti privati. Con il supporto della Consulta cittadina dell’ambiente, infatti, nei mesi scorsi sono stati individuati due siti su cui ipotizzare la realizzazione di interventi di greening urbano: le aree afferenti i sottopassaggi di via Quintino Sella e via Duca degli Abruzzi.

Asfalto al titanio in via Quintino Sella e lo studio per via Duca degli Abruzzi

Considerato che, nell’ambito dell’Accordo di programma per l’adozione di misure tese al miglioramento della qualità dell’aria sul territorio regionale (D.G.R. n.2068/2020), il sottopasso di via Quintino Sella sarà interessato da un progetto sperimentale per l’utilizzo di pavimentazione fotocatalitica con rivestimento in biossido di titanio (TiO2) - che trattiene le molecole di H2O naturalmente presenti nell’aria, catturando le polveri sottili e con esse l’ossido di azoto -, la ripartizione Ambiente, d’accordo con la Consulta, ha scelto di avviare lo studio di fattibilità dell’intervento di greening urbano solo sulle aree adiacenti il sottopassaggio di via Duca degli Abruzzi. Lo studio si propone di creare infrastrutture verdi, anche di tipo verticale, in un nodo stradale interessato da intenso traffico veicolare, contemperando le esigenze di arredo urbano con quelle di miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle polveri sottili aerosospese, l’assorbimento dell’anidride carbonica e la produzione di ossigeno.

'Verde verticale' e alberi: gli interventi previsti

“Da tempo - commenta Pietro Petruzzelli - stiamo lavorando a una serie di azioni che hanno come obiettivo il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici, prevedendo pianificazioni strategiche finalizzate a ridurre considerevolmente le emissioni di gas serra sul territorio cittadino entro il 2030, e accelerando parallelamente le strategie di adattamento e resilienza urbane. Grazie al contributo della Consulta cittadina dell’ambiente e ai finanziamenti che riusciamo ad intercettare, stiamo cercando di portare avanti interventi, anche di tipo sperimentale, che possano avere impatti positivi sulla città e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di contribuire, ciascuno nel suo ruolo, alla riduzione dell’inquinamento per il miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo. Per questi motivi abbiamo deciso di approvare una delibera di indirizzo che stimoli gli uffici comunali ad inserire, nell'ambito delle politiche di greening urbano, interventi relativi al cosiddetto “verde verticale”, in questo caso per valorizzare pareti inutilizzate o comunque prive di ulteriori funzioni”.

Nello specifico l’intervento prevede la realizzazione di un sistema di verde verticale lungo una porzione, dell'estensione di circa 150mq, della muratura esistente tra via Capruzzi e il sottopasso via Duca degli Abruzzi con la posa in opera di pannelli modulari, opportunamente conformati e dotati di un substrato di coltivazione, atti alla piantumazione delle specie vegetali più idonee alle esigenze e alle condizioni climatiche. Il suddetto sistema modulare di pannelli vegetati sarà installato su una struttura metallica da realizzarsi in aderenza alla muratura da rinverdire e sarà dotato di un sistema automatico di fertilizzazione e irrigazione. L’intervento di greening sarà completato con la messa a dimora di alberature sui marciapiedi dei viali di accesso al sottopasso: in totale saranno piantumati 28 esemplari, di cui 11 in “buche” preesistenti e 17 da collocare in “buche” da realizzare ad hoc.