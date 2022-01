I residenti di via Amendola contro il parcheggio di scambio dell'Executive: "Raccolte 1500 firme, spostare le auto a Mungivacca"

Oltre 1500 firme attraverso la piattaforma change.org per dire no a un parcheggio di scambio dell'Executive in via Amendola a Bari, dove potrebbe trovare posto anche il capolinea della nuova linea Brt del trasporto 'rapido' bus che rivoluzionerà la città nei prossimi anni.

Contrari al parcheggio sono gli esponenti dei comitati civici “Difendiamo chi vive in via Amendola” e “Salviamo via Amendola” che hanno proposto, dopo un incontro con il sindaco Antonio Decaro e l'assessore cittadino ai lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, di spostare l'opera da 680 nuovi posti auto "al di fuori della tangenziale utilizzando" il parcheggio "esistente abbandonato" a Mungivacca, Tra le altre idee avanzate anche quella di collocare il capolinea del nuovo BRT Bus Rapid Transit linea verde al grande parcheggio comunale abbandonato dietro l'ikea.

I cittadini, inoltre, chiedono di risolvere il problema della bassa frequenza dei convogli Fse, aumentando le corse della linea Amtab numero 22, la quale ferma alla stazione di Mungivacca. Una 'compensazione' offrendo agli utenti del parcheggio di scambio navette dell'Amtab ogni 10 minuti sufficienti allo smaltimento dell'afflusso di pendolari. L'obiettivo, per i comitati, è quello di rendere il parcheggio Executive di secondaria importanza: tra le varie proposte per privilegiare Mungivacca, anche quella di privilegiare, nelle tariffe, l'area sosta di Mungivacca e ridurre quella di via Amendola a soli 120 posti, liberando la strada dall'afflusso di numerose auto che, nonostante la fluidificazione del traffico per il raddoppio della carreggiata, la percorrono ogni giorno.