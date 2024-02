Il centro di Bari sempre più pedonale: isole chiuse al traffico in via Putignani e via Calefati

In un futuro non troppo lontano il centro Murattiano di Bari potrà contare su nuove strade pedonali oltre a via Sparano, via Argiro e al primo tratto di via Andrea da Bari: il Comune, infatti, sta portando avanti l'iter burocratico per chiudere al traffico due isolati di via Putignani e via Calefati. Secondo il progetto, i lavori interesseranno la porzione compresa tra via Melo e via Andrea da Bari con il rifacimento della pavimentazione, la scomparsa dei marciapiedi e una riqualificazione complessiva.

Gli interventi, spiega a Baritoday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele, rientrano nel più complessivo cantiere da 4,5 milioni di euro che ha, come opera principale, il completamento della 'nuova' via Argiro: "L'intervento - dice Mele - sarà effettuato con fondi del Pnrr. Le strade interessate vedranno il recupero delle vecchie basole che attualmente sono sotto l'asfalto. In più vi saranno anche interventi per i sottoservizi, le intercapedini e più in generale le interferenze presenti".

L'intervento vedrà una diminuzione del numero di posti auto presenti nella zona: "L'obiettivo - rimarca l'assessore - è quello di ridurre il numero dei veicoli che giungono nella zona centrale. Tutto ciò, ovviamente, andrà di pari passo con il potenziamento dei trasporti pubblici rappresentato dal Brt, il sistema di linee del bus rapido che sarà attivato in futuro". Meno auto in centro, dunque, dovrebbe significare più posti per i residenti, andando di fatto a 'compensare' la situazione pre-lavori. Bari, dunque, sempre più "una città che cerca di riconquistare sempre più spazi per i cittadini - rimarca l'assessore - dando un impulso anche grazie al trasporto pubblico che non si può essere concepito in maniera separata" rispetto alla questione parcheggi.